Страна и люди
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Страна и люди

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Хантер Байден обвинен в различных преступлениях

Хантер Байден обвинен в различных преступлениях

Хантер Байден обвинен в различных преступлениях"Ядерная бомба" и катастрофа для президента США": Хантер Байден потратил $872 000 на проституток, членство в секс-клубах, порно и наркотики, - обвинение▪Также он снял 1,6 млн долларов в банкоматах во время бума расходов, говорится в обвинительном заключении по уклонению сына президента от уплаты налогов, пишет Daily Mail.

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