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Армия России усилит удары по ВПК Украины после заявлений Зеленского

Армия России усилит удары по ВПК Украины после заявлений Зеленского

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Минобороны РФ решило усилить удары по военным объектам, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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