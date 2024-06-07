Сегодня в ДК "Победа" чествуют социальных работников. Официально праздник будет завтра, но уже сегодня те, кто посвятил себя служению людям, принимают поздравления.
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Сегодня в ДК "Победа" чествуют социальных работников. Официально праздник будет завтра, но уже сегодня те, кто посвятил себя служению людям, принимают поздравления.