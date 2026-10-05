С 1 ноября установятся феноменальные цены на вторичные квартиры. Что ждёт продавцов и покупателей

Главное в тезисах: Тезис 1: Интерес к вторичному жилью в сентябре 2026 года вырос на 8% год к году, а объём предложений на витрине сократился на 20% — средняя цена квартиры достигла 8,6 млн рублей.
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