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Мировое обозрение

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С 1 ноября установятся феноменальные цены на вторичные квартиры. Что ждёт продавцов и покупателей

С 1 ноября установятся феноменальные цены на вторичные квартиры. Что ждёт продавцов и покупателей

Главное в тезисах: Тезис 1: Интерес к вторичному жилью в сентябре 2026 года вырос на 8% год к году, а объём предложений на витрине сократился на 20% — средняя цена квартиры достигла 8,6 млн рублей.

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