Держдепартамент США У Держдепартаменті назвали дезінформацією заяву Путіна про перемогу в Маріуполі Напередодні російський президент оголосив про звільнення 181; великого українського портового міста на Азовському морі Представник Держдепартаменту США назвав «дезінформацією» заяву, зроблену в четвер російським президентом Володимиром Путіним, який оголосив про «перемогу» та «звільнення» портового міста Маріуполя, яке перебувало в облозі протягом майже […] Сообщение У Держдепартаменті назвали дезінформацією заяву Путіна про перемогу у Маріуполі появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.