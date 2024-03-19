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Глава МОК Бах заявил о возросшей агрессии в его адрес со стороны России

Глава МОК Бах заявил о возросшей агрессии в его адрес со стороны России

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах оценил слова министра спорта России Олега Матыцина, который заявил, что нельзя бойкотировать летние Олимпийские игры - 2024, однако отметил, что агрессия против него возрастает.

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