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Курские новости

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В Курском приграничье расчеты РСЗО «Град» десантников уничтожили пехоту ВСУ

В Курском приграничье расчеты РСЗО «Град» десантников уничтожили пехоту ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Тульского гвардейского соединения ВДВ, который входит в состав группировки войск «Север», выполнили поставленную задачу по уничтожению скоплений живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области.

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