В Курском приграничье расчеты РСЗО «Град» десантников уничтожили пехоту ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Тульского гвардейского соединения ВДВ, который входит в состав группировки войск «Север», выполнили поставленную задачу по уничтожению скоплений живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)