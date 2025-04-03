Разоблачен миф о пользе какао

Регулярный прием экстракта какао не помогает предотвратить возрастную потерю центрального зрения. К такому выводу пришли американские ученые по итогам крупнейшего клинического исследования, результаты которого опубликованы в журнале JAMA Ophthalmology.
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