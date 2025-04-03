Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 627 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Николаевич
    Бораны не знают еще, что к маю территория фрг будет назыавться ГДР!!!Германия решила н...
  • Стефания Новак
    Вернутся в гробах!В России отреагир...
  • Mikhail Stepanov
    Уничтожать этих мразей без всякой жалости!Стало известно о ...

Разоблачен миф о пользе какао

Разоблачен миф о пользе какао

Регулярный прием экстракта какао не помогает предотвратить возрастную потерю центрального зрения. К такому выводу пришли американские ученые по итогам крупнейшего клинического исследования, результаты которого опубликованы в журнале JAMA Ophthalmology.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх