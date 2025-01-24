ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 743 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Для Берлина это поминки по себе...Берлин отказался ...
  • Сергей Храмов
    Когда историки России начнут писать правдивую истории России, а не лживую немецскую историю про Россию тирражируют ве...Иван III Великий ...
  • Сергей Иванов
    Хорошие бабушка и дедушка!В Новокузнецке мл...

Как юный партизан Лёня Голиков стал Героем Советского Союза и кавалером боевых орденов

Как юный партизан Лёня Голиков стал Героем Советского Союза и кавалером боевых орденов

Расскажем историю жизни мальчишки, совершившего огромное количество подвигов в свои 16 лет.фото: vk.comМного ли вы знаете подростков, которые всего за год были награждены медалью «За отвагу», медалью «Партизану Отечественной войны», орденом Красного знамени и орденом Ленина? Это высшие награды СССР — не все взрослые и отважные солдаты, прошедшие всю войну, имели такие знаки отличия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх