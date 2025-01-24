Как юный партизан Лёня Голиков стал Героем Советского Союза и кавалером боевых орденов

Расскажем историю жизни мальчишки, совершившего огромное количество подвигов в свои 16 лет.фото: vk.comМного ли вы знаете подростков, которые всего за год были награждены медалью «За отвагу», медалью «Партизану Отечественной войны», орденом Красного знамени и орденом Ленина? Это высшие награды СССР — не все взрослые и отважные солдаты, прошедшие всю войну, имели такие знаки отличия.