Как отремонтировать москитную сетку: быстрый ремонт за несколько минут без вызова мастера

Если москитная сетка порвалась, не спешите покупать новую или вызывать мастера. В большинстве случаев достаточно заменить старое полотно — весь ремонт занимает около 10 минут и требует только отвертки, нового отреза полотна и нескольких простых действий.
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