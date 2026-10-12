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Царьград

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Священники назвали ошибки верующих на кладбище, которые могут привести к греху

Священники назвали ошибки верующих на кладбище, которые могут привести к греху

В Церкви перечислили распространённые ошибки верующих на кладбище и поминках, которые противоречат церковной традиции и считаются греховными.

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