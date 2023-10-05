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В Подмосковье двухлетний ребенок чуть не убил своего брата-близнеца

В Подмосковье двухлетний ребенок чуть не убил своего брата-близнеца

Игра двух детей в подмосковной квартире едва не закончилась трагически. Все произошло в минувшую среду, 4 сентября, в квартире многоэтажного дома, расположенного в Одинцово, сообщает «МК» со ссылкой на Тelegram-канал Shot.

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