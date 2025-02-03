Петрозаводчанка с ВИЧ подала в суд на бывшего за разглашение диагноза

Жительница Петрозаводска с диагнозом ВИЧ намерена наказать бывшего возлюбленного по закону Текст: Елена Малишевская В нашу редакцию обратилась петрозаводчанка Мария (имя изменено), которая подготовила исковое заявление на бывшего гражданского мужа Игоря (имя изменено).