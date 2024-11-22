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Бывший замглавы Петербурга Лавленцев лишился имущества почти на миллиард рублей

Бывший замглавы Петербурга Лавленцев лишился имущества почти на миллиард рублей

Оно арестовано по решению суда.В Москве во время судебного заседания был наложен арест на имущество бывшего замгубернатора Петербурга Владимира Лавленцева по вопросам ЖКХ, в общей сложности сумма составила около одного миллиарда рублей.

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