Военное обозрение

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Лукашенко заговорил о возможном вводе войск в западные области Украины

Лукашенко заговорил о возможном вводе войск в западные области Украины

В ходе встречи между российским и белорусским лидерами помимо прочих вопросов обсуждался потенциальный заход союзных сил на территорию западных областей Украины в случае угрозы их захвата со стороны Польши.

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Комментарии
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Россиянин
Не стоит ждать, надо вводить уже вчера.
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