Марина Ахмедова: Минирование бытовой техники целым государством – это прямо страшный прецедент

БВ

Борис Выдрин

Самое опасное в этом прецеденте - уже вошедшее в привычку спокойное отношение всяких международных организаций по защите мира и человечества. Вот сейчас действительно требуется расследование и привлечение к ответственности всех причастных, а не говорильня и эмоции. Но что-то никого не слышно и не видно, кому следует делом заняться.