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Марина Ахмедова: Минирование бытовой техники целым государством – это прямо страшный прецедент

Марина Ахмедова: Минирование бытовой техники целым государством – это прямо страшный прецедент

Израиль показывает всему миру новый вид войны, от которой не спрячешься – она взорвется у тебя в руках.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
То, что Израиль государство-террорист давно известно. И он нам показал какое будущее мир ждёт.
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22 мин.
БВ
Борис Выдрин
Самое опасное в этом прецеденте - уже вошедшее в привычку спокойное отношение всяких международных организаций по защите мира и человечества. Вот сейчас действительно требуется расследование и привлечение к ответственности всех причастных, а не говорильня и эмоции. Но что-то никого не слышно и не видно, кому следует делом заняться.
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18 мин.
л
людмила
А непричастные должны пострадать по принципу - лес рубят, щепки летят?
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15 мин.

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