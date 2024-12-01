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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Демар Дерозан может принять участие в матче против «Сан-Антонио»

Форвард «Сакраменто» столкнулся с проблемами с мышцами спины на старте чемпионата. Ранее он пропустил три матча, вернулся на три игры и снова выбыл с той же травмой.

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