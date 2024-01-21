Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Скорина
    Если меньше - то ПИЛИТЬ нечего будетМэр Орла Парахин ...
  • Владимир Петров
    Корейцев от Кима наймите - неприхотливые работяги. Или китайцев - отгрохают небоскрёбы. И домой вернутся.Орловская власть ...
  • виктор сапожков
    Сажать этих мразей лет на десять на лесоповал или рыть окопы дляСВО!В Белгороде появи...

Орловская область ударными темпами вывела из тени почти 3,7 тысячи работников

Орловская область ударными темпами вывела из тени почти 3,7 тысячи работников

Орловская область в 2023 году перевыполнила план по снижению теневой занятости населения. Для Орловской области в прошлом году был установлен целевой показатель снижения теневой занятости на 1626 человек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх