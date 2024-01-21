Орловская область ударными темпами вывела из тени почти 3,7 тысячи работников

Орловская область в 2023 году перевыполнила план по снижению теневой занятости населения. Для Орловской области в прошлом году был установлен целевой показатель снижения теневой занятости на 1626 человек.
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