Девочка из США с родимым пятном на лице продолжит лечение в Петербурге

Американские врачи неоднократно отказывали родителям Луны в проведении необходимых медицинских процедур Луна Феннер, американская девочка, которую называют «ребенком в маске Бэтмена» из-за огромного родимого пятна на лице, приехала в Санкт-Петербург для продолжения лечения.
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