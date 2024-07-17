Анастасия Решетова опубликовала новые фотографии сына Ратмира на отдыхе

Вчера российская модель Анастасия Решетова, ставшая известной после победы на конкурсе "Мисс Россия" в 2014 году, поделилась новыми фотографиями своего сына Ратмира, который родился в октябре 2019 года от рэп-исполнителя Тимати.
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