Эксперт «Мошеловки» Храпунова: установка фейкового банковского приложения грозит финансовыми потерями

Установка подозрительных банковских приложений может привести к серьезным финансовым потерям. Об этом рассказала куратор и эксперт платформы Общероссийского народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова в беседе с радиостанцией Sputnik.
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