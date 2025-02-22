В этом году женщины будут чаще поздравлять коллег-мужчин

В этом году работодатели реже организуют корпоративные мероприятия в честь Дня защитника Отечества. А вот поздравлений от трудовых коллективов на 23 Февраля стало больше, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на опрос SuperJob.
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