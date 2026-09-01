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Школьники из Новосибирска установили рекорд на всероссийском турнире по киберспорту

Школьники из Новосибирска установили рекорд на всероссийском турнире по киберспорту

Команды отличились в дисциплинах по Dota 2 и CS 2 Команды из Новосибирска завершили августовский цикл всероссийских соревнований Лиги компьютерного спорта "Квазар" с триумфальным результатом.

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