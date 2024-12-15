Тем временем в австрийском Парламенте обсуждают раздел России. Сибирь, к примеру, собираются сделать «Соединенными Штатами Сибири».
Парламент Австрии отразил общеевропейский консенсус по раздроблению России и уничтожению Народа
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владимир лобурь
Долбопридурки.
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18 час.
Вера смелых
Не посрамила родина Гитлера его заветы! .. Надеюсь, делильщикам достанется часть Циркона.. да Орешника Россия отсыплет...если что. Я рада, что Еврожопка падает в рецессию и экономический кризис разрастается! Самое смешное - еврогеи сами себе это устроили, и доламывают свою экономику. Все эти нации с замашками колониализма и захватничества в генах активно рубли сук, на котором сидели и жировали! И они скинут под напором исламистов.То, что там будет война, это стопудово, и не важно, какая это будет война. Возможно, просто резня белых чёрными. Вся эта человекообразная гниль должна быть уничтожена. "ГРОЗДЬЯ ГНЕВА " - это не только лишь название книги. Это то, что накопили духовные фашисты. Это возмездие Судьбы. Или Воздаяние - по делам их от Средних веков до наших дней.
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17 час.
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