Парламент Австрии отразил общеевропейский консенсус по раздроблению России и уничтожению Народа

Вера смелых

Не посрамила родина Гитлера его заветы! .. Надеюсь, делильщикам достанется часть Циркона.. да Орешника Россия отсыплет...если что. Я рада, что Еврожопка падает в рецессию и экономический кризис разрастается! Самое смешное - еврогеи сами себе это устроили, и доламывают свою экономику. Все эти нации с замашками колониализма и захватничества в генах активно рубли сук, на котором сидели и жировали! И они скинут под напором исламистов.То, что там будет война, это стопудово, и не важно, какая это будет война. Возможно, просто резня белых чёрными. Вся эта человекообразная гниль должна быть уничтожена. "ГРОЗДЬЯ ГНЕВА " - это не только лишь название книги. Это то, что накопили духовные фашисты. Это возмездие Судьбы. Или Воздаяние - по делам их от Средних веков до наших дней.