Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Парламент Австрии отразил общеевропейский консенсус по раздроблению России и уничтожению Народа

Парламент Австрии отразил общеевропейский консенсус по раздроблению России и уничтожению Народа

Тем временем в австрийском Парламенте обсуждают раздел России. Сибирь, к примеру, собираются сделать «Соединенными Штатами Сибири».

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Комментарии
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владимир лобурь
Долбопридурки.
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18 час.
Вера смелых
Не посрамила родина Гитлера его заветы! .. Надеюсь, делильщикам достанется часть Циркона.. да Орешника Россия  отсыплет...если что.   Я рада, что Еврожопка падает в рецессию и  экономический кризис разрастается!  Самое смешное - еврогеи сами себе это устроили, и доламывают свою экономику. Все эти нации с замашками колониализма и захватничества в генах  активно рубли сук, на котором сидели и жировали!  И они скинут под напором исламистов.То, что там будет война, это  стопудово, и не важно, какая это будет война. Возможно, просто резня белых чёрными.         Вся эта человекообразная гниль должна быть уничтожена. &quot;ГРОЗДЬЯ ГНЕВА  &quot;  - это не только лишь название книги. Это то, что накопили духовные фашисты. Это возмездие Судьбы. Или Воздаяние - по делам их от Средних веков до наших дней.
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17 час.

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