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Наследники нацистов собрались 9 мая на еврошабаш — "судить" Россию

Наследники нацистов собрались 9 мая на еврошабаш — "судить" Россию

Именно в 80-ю годовщину победы советского народа над нацизмом приверженцы евроатлантизма собрались на антироссийский шабаш во Львове, пытаясь создать видимость хоть какого-то политического и геостратегического значения.

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