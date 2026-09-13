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Семь самых мощных лазерных вооружений для современной войны

Семь самых мощных лазерных вооружений для современной войны

Китайская система LY-1 / © Wikimedia Commons В отличие от традиционных средств перехвата, такие системы направляют на цель концентрированный поток энергии, пока критически важные элементы объекта не перегреются, не деформируются или не выйдут из строя.

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