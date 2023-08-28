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Глава МИД Финляндии о «Хартвалл Арене» Ротенберга и Тимченко: «Мы готовим решение. Важно, чтобы процесс был юридически легальным»

Ранее сообщалось, что Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко решили продать хоккейную арену в Хельсинки.

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