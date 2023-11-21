Провести подсмотр: СТО требуют доступ к документации автоконцернов

Независимые станции технического обслуживания должны иметь равный доступ к документации от автопроизводителей — так же, как и официальные дилеры, заявили «Известиям» в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.
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