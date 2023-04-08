Журнал «Профиль»

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Экс-министр финансов России перечислил способы борьбы с инфляцией в стране

Экс-министр финансов России перечислил способы борьбы с инфляцией в стране

С точки зрения борьбы с инфляцией в России все рецепты просты: не печатать больше денег, не допускать административный контроль за ценами и не раздувать дефицит бюджета за пределы 2-3% ВВП, что для страны сейчас является очень важным моментом.

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