Я не обливаюсь слезами, глядя на портрет Шойгу.. Человеческий фактор - он ,знаете ли ,такой коварный . Особенно в эпоху капитализма..

Дмитрий Боев

Вот что получается, когда заведомо честный человек оказывается в руководстве: он же и всех своих подчинённых будет считать действующими из тех же соображений. А, следовательно, контроль за их действиями будет минимален (как можно не доверять джентльменам!) и подчинённым можно, в принципе, делать что угодно, ежели к тому есть позывы и нет совести. И в результате и этот честный руководитель в глазах окружающих и в общественном мнении будет замаран не менее подчинённых жуликов. Это печально, но понятно.