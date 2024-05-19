Медвежий угол
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Медвежий угол

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  • Sobering
    Так ты же ничего не спрашиваешь и не пишешь, что можно было бы обсудить. А посему я тебя и проводил парить мозги твое...Гром среди ясного...
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Я не обливаюсь слезами, глядя на портрет Шойгу.. Человеческий фактор - он ,знаете ли ,такой коварный . Особенно в эпоху капитализма..

Я не обливаюсь слезами, глядя на портрет Шойгу.. Человеческий фактор - он ,знаете ли ,такой коварный . Особенно в эпоху капитализма..

Ингвар Коротков Мне нравится, что у нас прекраснодушные люди.Которые искренне считают,что Шойгу пошел на повышение,а не в почетную ссылкуИли замечательные публикации,что это -просто рокировка.

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Комментарии
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Дмитрий Боев
Вот что получается, когда заведомо честный человек оказывается в руководстве: он же и всех своих подчинённых будет считать действующими из тех же соображений. А, следовательно, контроль за их действиями будет минимален (как можно не доверять джентльменам!) и подчинённым можно, в принципе, делать что угодно, ежели к тому есть позывы и нет совести. И в результате и этот честный руководитель в глазах окружающих и в общественном мнении будет замаран не менее подчинённых жуликов. Это печально, но понятно.
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6 час.
ТО
Терехов Олег
Когда у генералов свободные выезды за границу. когда у них там отпрыски и недвижимость. когда у них собственности на миллиарды почему нет?! Не зря Пригожин , царство ему небесное, с ними отчаянно ругался и в конце концов не выдержал взбунтовался чтобы еще больше обратить внимание на творящееся в МО РФ. У большинства современных паркетных генералов нет офицерской ЧЕСТИ. а их боьшинство на руководящих купленных постах!
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5 час.
Владимир Росс
Многое имеет место быть. Командирам не были даны правила поведения. . Кратко. Выясняется: не доработали в верхах.
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