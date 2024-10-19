Захарова: в Дании заткнули рот видевшему суда США перед взрывом СП капитану

Капитана датского островного порта Кристиансе Анкера Нильсена в течение двух лет заставляли молчать об американских кораблях, которые он видел в исключительной экономической зоне страны за несколько дней до подрыва «Северных потоков», сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова.