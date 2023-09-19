Кудерметова прервала серию из трех поражений

Кудерметова, занимающая сейчас 19-е место в рейтинге, обыграл №248 Эжени Бушар – 6:2, 6:7(4), 6:4. Она прервала серию из трех поражений.
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