Захарова: в данный момент предпосылок для нормализации отношений с Западом нет

В данный момент предпосылок для нормализации отношений и возобновления диалога с Западом нет. Об этом, принимая участие в дискуссии "Реквием по Европе - новая эра международного сотрудничества", заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова, передает ТАСС.