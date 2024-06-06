Захарова: в данный момент предпосылок для нормализации отношений с Западом нет

В данный момент предпосылок для нормализации отношений и возобновления диалога с Западом нет. Об этом, принимая участие в дискуссии "Реквием по Европе - новая эра международного сотрудничества", заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова, передает ТАСС.
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