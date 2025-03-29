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Царьград

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Шермет: Россия может выйти из перемирия, если США не остановит Киев

Шермет: Россия может выйти из перемирия, если США не остановит Киев

По мнению депутата, энергетическое перемирие еще можно сохранить, если Вашингтон усмирит «зарвавшегося» Зеленского.

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