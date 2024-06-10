Мурашко рассказал о росте выживаемости онкобольных пациентов в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в разговоре с РИА Новости подтвердил эффективность федерального проекта, специально разработанного для борьбы с онкологическими заболеваниями и входящего в нацпроект "Здравоохранение".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии