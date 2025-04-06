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Царьград

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Председатель СК поздравил Симоньян с 45-летием: награждена орденом Путина

Председатель СК поздравил Симоньян с 45-летием: награждена орденом Путина

Председатель Следственного комитета Бастрыкин поздравил Маргариту Симоньян с 45-летием, подчеркнув её вклад в журналистику.

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