Каким был Крым в 1947 году

В 1947 году была проведена денежная реформа, с целью изъятия из обращения избыточного количества денег и замены новыми полноценными деньгами старых, подвергшихся в период Великой Отечественной войны обесцениванию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии