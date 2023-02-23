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Жертвами ДТП с маршруткой в Самарской области стали пять человек

Жертвами ДТП с маршруткой в Самарской области стали пять человек

Маршрутный автобус ехал из Самары в Бузулук.фото: epp.genproc.gov.ru--> В Самарской области на трассе столкнулись три транспортных средства, один из которых — маршрутный автобус, сообщает 23 февраля пресс-служба регионального управления ГИБДД.

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