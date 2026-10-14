С 15 по 19 октября автобусы №11, 28 и 29 в Перми будут объезжать закрытый участок улицы Стахановской по улице Карпинского и шоссе Космонавтов из-за ремонта коммунальных сетей.
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