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Бесит и убегает. Помогают ли будильники комфортно проснуться?

Бесит и убегает. Помогают ли будильники комфортно проснуться?

Сложно представить жизнь человека без будильника. Кажется, что если дать себе волю спать, то не встанешь никуда — на работу опоздаешь, в поездку не попадешь и т.

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