В Ивановской области назвали популярные и редкие имена новорожденных в июле 2026 года

В Ивановской области подвели итоги регистрации новорождённых за июль 2026 года.В Ивановской области подвели итоги регистрации новорождённых за июль 2026 года на основе данных информационно-аналитического портала «Реестр ЗАГС».
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