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Царьград

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Дети из нижегородской киностудии при храме сняли фильм про Башмачок-Колокольчик

Дети из нижегородской киностудии при храме сняли фильм про Башмачок-Колокольчик

Ребята из детской киностудии "Лампадка" (город Володарск) сняли фильм про Башмачок-Колокольчик.Дети из киностудии "Лампадка" при храме в честь Благовещения в Володарске Нижегородской области сняли фильм "Необыкновенная история Башмачка-Колокольчика.

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