Запад перестал финансировать Украину из-за отсутствия денег

Запад отвернулся от Украины, потому что нет денег. Многие государства западного блока считают дальнейшее финансирование Украины вредным — и попытаются его прекратить, заявил украинский политолог Андрей Ермолаев.
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