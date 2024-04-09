В Вяземском районе из-за обрушения путепровода организован объезд по М-1

Для обеспечение движения выделено 16 автобусов В региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства рассказали, что из-за обрушения Панинского путепровода в Вязьме организовано объездное движение по федеральной трассе М-1 «Беларусь».
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