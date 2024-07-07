5 ключевых новостей недели 1-7 июля

Падение ребёнка из окна, неработающие кондиционеры в автобусах, нападение на бывшего участника СВО, очередной пожар в бывшем здании "скорой" и гибель человека от лап медведя: чем удивила и запомнилась уходящая неделя.
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