Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

Овечкин забил 804-й и 805-й голы в НХЛ – дубль в матче с «Монреалем». До Гретцки – 89 шайб

Александр Овечкин еще на два гола приблизился к рекорду Уэйна Гретцки. Российский нападающий «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (7:2, третий период).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх