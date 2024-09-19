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Калужские новости

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20-летнюю жительницу Калужской области осудили за участие в мошеннической схеме

20-летнюю жительницу Калужской области осудили за участие в мошеннической схеме

Юную жительницу Козельского района приговорили к реальному сроку за то, что она помогла мошенникам забрать обманным путем у 75-летней женщины почти 200 тысяч рублейЮную жительницу Козельского района приговорили к реальному сроку за то, что она помогла мошенникам забрать обманным путем у 75-летней женщины почти 200 тысяч рублей.

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