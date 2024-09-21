МЧС: пожар в мебельном цехе в Самарской области потушен

Пожар в мебельном цехе, расположенного в Кировском районе Самары, на площади в 400 квадратных метров потушен, пострадавших нет, передает Главное управление МЧС по Самарской области 21 сентября в Telegram-канале.
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