10 гонщиков Формулы-1 с наибольшим количеством очков, но без единой победы (список)

Хороший гонщик далеко не всегда является победителем. Для любой из команд Формулы-1 важно, чтобы ее пилот отличался стабильностью и приносил ей очки на протяжении каждого уик-энда, а не выстреливал отличным результатом в одном Гран При, а затем проваливался в другом.
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