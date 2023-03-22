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Бербатов об Антони: «Соперники выбьют из него все дерьмо, если он будет издеваться над ними. Иногда его финты ничего не дают»

Бербатов об Антони: «Соперники выбьют из него все дерьмо, если он будет издеваться над ними. Иногда его финты ничего не дают»

Димитар Бербатов считает, что Антони нужно вести себя на поле скромнее. «Я думаю, Антони – хорошее приобретение.

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